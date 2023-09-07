انت الأن تتابع خبر رونالدو من لشبونة: أنا وميسي غيّرنا تاريخ كرة القدم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحدث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن تجربته بالانتقال إلى منطقة الشرق الأوسط، معتبرًا أن الجميع أعتقد أنه "مجنون حين اختار اللعب مع فريق النصر السعودي"، لكن رونالدو رأى أنه بعد كل "الصخب الحالي، الأمر لم يعد كذلك"، وذلك في إشارة إلى النجوم الذين لحقوا به إلى الدوري السعودي.



وجاء كلام اللاعب البرتغالي خلال مؤتمر صحافي قبل حصة تمرينية مع منتخب بلاده في لشبونة تحضيرًا لتصفيات كأس أوروبا 2024، حيث تلتقي البرتغال، الجمعة مع سلوفاكيا في براتيسلافا، ثم لوكسمبورغ بعدها بثلاثة أيام على ملعب "الغارفي" في جنوب البرتغال ضمن تصفيات كأس أوروبا 2024، وشدد رونالدو: "أريد حقًا الفوز بهاتين المباراتين. إذا فزنا، فسنتأهل عمليًا".

وردًا حول سؤال عن الجدل الذي يرافق انتقال نجوم اللعبة إلى الدوري السعودي، ودوره في هذه الظاهرة، والانتقادات التي تواجه البطولة في المملكة، أجاب نجم النصر البالغ من العمر 37 عامًا: "من الطبيعي أن تكون هناك انتقادات"، وسأل: "من هو الدوري الذي لم يواجه انتقادات أو جدل في العالم؟"، مضيفًا: "حتى الدوري الإسباني كان يتعرض لانتقادات مماثلة".

رونالدو أشار في حديثه عن الدوري السعودي، إلى أنه "يتشرف بأن يكون رائدًا في أن يفهم الناس ثقافة هذا البلد، وليس ذلك فحسب بل أن هذه المعرفة تتجاوز ذلك حتى التغيير في كرة القدم، فإن ذلك يجعله فخورًا جدًا".

وردًا على سؤال حول منافسته مع غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي بطل مونديال قطر 2022، أجاب رونالدو: "إننا نحترم بعضنا البعض"، ويعتقد "أننا غيَّرنا تاريخ كرة القدم"، يحتفل رونالدو هذا العام بالذكرى العشرين لبدايته مع المنتخب الوطني، مؤكدًا أنه "فخور" بهذا "المشوار الطويل"، وقال: "أريد الاستمرار، لأني أشعر أني بحالة جيدة ومفيدة (للمنتخب)، لكن أي شيء يمكن أن يحدث"، مضيفًا أنه في الوقت الحالي يريد "الاستمتاع باللحظة" ووضع لنفسه هدف "خوض كأس أوروبا ممتازة".