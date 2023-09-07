انت الأن تتابع خبر الكاف يكشف عن لوغو كأس السوبر الإفريقي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن الملصق والشعار الرسمي لكأس السوبر الأفريقي، التي ستقام منتصف سبتمبر (أيلول) الحالي، في مدينة الطائف بالسعودية.



وذكر الكاف، عبر موقعه الرسمي، الخميس، أنه جرت الاستعانة بالخط العربي والرسوم التوضيحية لجبال الطائف في تميمة البطولة.

وأضاف: "تظهر كأس السوبر بشكل بارز على الملصق، حيث يتنافس كلا الناديين على المجد القاري، يشير إطلاق الملصق إلى الإثارة الوشيكة للبطولة القارية، حيث يتنافس الأهلي واتحاد الجزائر على التتويج بلقب ملك الأندية الأفريقية".