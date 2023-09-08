غانا وانغولا إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا
تأهلت غانا وأنغولا إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقررة في يناير 2024 بكوت ديفوار، بعدما احتلتا المركزين الأول والثاني في مجموعتهما الخامسة، رغم أدائهما غير المقنع على أرضهما الخميس.
في المباراة الأولى، نجا منتخب غانا من فخّ ضيفه منتخب جمهورية إفريقيا الوسطى ونجح في حسم تأهله إلى كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023، بعدما قلب تأخره إلى فوز صعب في اللحظات الأخيرة 2-1، في ختام مباريات التصفيات مساء الخميس.
رغم غياب لاعب خط وسط أولمبيك مرسيليا جيفري كوندوبيا بسبب الإصابة، تقدّم الضيوف بهدف أول مفاجئ عبر لويس مافوتا، المحترف في نادي أميان الفرنسي، بعد هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 25.
وظهر نجم وست هام يونايتد الإنجليزي الجديد محمد قدوس في الوقت المناسب من الشوط الأول، مسجلاً هدف التعادل في الدقيقة 43 من كرة ثابتة رائعة.
وفي الدقيقة 83 سجل البديل الواعد إرنست نواماه هدف الفوز، علماً أنه انضمّ حديثاً لنادي أولمبيك ليون الفرنسي.
وأنهى منتخب غانا مجموعته الخامسة بالمركز الأول برصيد 12 نقطة، فيما احتلّ منتخب إفريقيا الوسطى المركز الثالث برصيد 7 نقاط.
أنغولا ترافق غانا
حسمت أنغولا البطاقة الثانية عن المجموعة عينها بتعادلها مع ضيفتها مدغشقر سلباً في مدينة لوبانغو.
احتلّ منتخب أنغولا وصافة المجموعة برصيد 9 نقاط، مستفيداً من خسارة إفريقيا الوسطى ضد غانا.
ويشارك منتخب أنغولا في نهائيات البطولة، للمرة الأولى منذ 10 سنين.
وانضمّ منتخبا غانا وأنغولا إلى منتخبات الجزائر وبوركينا فاسو والرأس الأخضر ومصر وغينيا الاستوائية وغينيا وغينيا بيساو ومالي والمغرب ونيجيريا والسنغال وجنوب أفريقيا وتونس وزامبيا، التي حسمت تأهلها إلى كأس أمم إفريقيا.
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