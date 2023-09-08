انت الأن تتابع خبر انطلاق بطولة صيد الأسماك في العقبة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انطلقت على شواطئ العقبة اليوم الجمعة، أول بطولة عربية مفتوحة لصيد الأسماك للهواة بمشاركة 24 فريقاً يمثلون 5 دول عربية بتنظيم من الاتحاد الملكي للرياضات البحرية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والكونفدرالية العربية لصيد الأسماك ومنتجع تالابيه.

ويميز البطولة التي جاءت بعد انقطاع 6 سنوات لبطولات صيد الأسماك، مشاركة فريق نسائي أردني لأول مرة في تاريخ رياضات صيد الأسماك .

وقال نائب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حمزة الحاج حسن، إن البطولة العربية تنظم لأول مرة بالعقبة بهدف تنويع الأنشطة وزيادة الفعاليات المجتمعية والسياحية والعربية ومن أجل توفير مناخ ملائم لمحبي هذه الهوايات وإفراغ طاقاتهم في أجواء تنافسية جميلة ورائعة وهي ضمن خطة السلطة السنوية وستقام كل عام.

وأكد الحاج حسن، دعم السلطة وسعيها لوضع العقبة على الخارطة السياحية والرياضية في المنطقة وإظهار الصورة الحضارية والسياحية للمدينة كمقصد سياحي عالمي.

ولفت إلى تطلع السلطة لأن تشكل هذه البطولة خطوة مهمة نحو استدامة وتعزيز رياضة صيد الأسماك في المنطقة وإنعاش الحركة السياحية والاقتصادية في مدينة العقبة وإبرازها كمدينة ساحلية على ساحل البحر الأحمر.

وبين رئيس الاتحاد الملكي للرياضات البحرية محمد المغربي، أن البطولة التي يشارك فيه فرق من خمس دول عربية هي مصر، البحرين، الكويت، السعودية، إضافة إلى الأردن الراعيّ، وتهدف إلى إعادة الحياة إلى رياضة صيد الأسماك التي توقفت قبل 6 سنوات .

وأشار إلى أنه سيتم قريبا تشكيل منتخب لرياضة صيد الأسماك للمشاركة والمنافسة في البطولات العربية والعالمية، مؤكداً أن رياضة صيد الأسماك في العقبة تشهد انتشارا كبيرا وخاصة أنها مهنة الآباء والأجداد.

ولفت المغربي، أنه على هامش البطولة العربية المفتوحة، ستُقام أيضًا بطولة محلية بمشاركة 16 مشاركًا محليًا، وبمشاركة نسائية أردنية يمثلها قائد وعضو في أحد الفرق المشاركة.

من جهته، قال مدير منتجع تالابيه رامي عودة، إن البطولة تؤكد على أنها منتج سياحي جديد يخدم العقبة، مشيراً إلى أن تالابيه قدمت المارينا وهو مركز الانطلاق وعودة الصيادين .

يذكر، أنه ستمُنح الجوائز في البطولة العربية المفتوحة، للمركز الأول والثاني والثالث، وذلك حسب أكبر وزن للأسماك التي تم صيدها وأيضا للمراكز الثلاثة الأولى، لأكبر كمية من الأسماك المصطادة وجائزةً لأصغر مشارك في البطولة، مما يعزز من التنافسية بين المشاركين في البطولة.

كما ستُمنح في البطولة المحلية المفتوحة الجوائز والدروع للمراكز الثلاث الأولى لأكبر حجم من الأسماك يتم اصطياده، إضافة إلى جائزة تكريمية لأفضل سيدة مشاركة.

وسيتم على هامش البطولة تسويق كميات الأسماك التي سيتم صيدها وعرضها للجمهور في العقبة على مدار يومي البطولة.