ألمانيا تقصي الولايات المتحدة من مونديال السلة

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رياض - احمد صلاح - تمكن الفريق الالماني لكرة السلة من الفوز على الولايات المتحدة 113-111 الجمعة، ليبلغ نهائي كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها.

وضربت الماني موعداً الأحد مع صربيا الفائزة على كندا 95-86.

وحسب شبكة يورونيوز الأوروبية، كانت أفضل نتيجة لألمانيا المركز الثالث في نسخة 2002، فيما اخفق المنتخب الأميركي بمتابعة المشوار نحو لقب سادس في تاريخه، علماً أنه خاض البطولة دون أبرز نجوم دوري (أن بي أيه)، مكتفياً بلائحة رديفة قادها المدرب ستيف كير.