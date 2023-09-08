انت الأن تتابع خبر ملخص وأهداف مباراة الأرجنتين ضد الإكوادور .. تألق ميسي ينقذ بلاده| فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتهت مباراة الأرجنتين ضد الإكوادور بفوز السماوي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت خلال الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الأولي من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026

وسجل هدف الأرجنتين ضد الإكوادور ، ليونيل ميسي من ركلة حرة مباشر سددها في شباك المنافس بشكل رائع في الدقيقة 78 من عمر اللقاء.

الأرجنتين ضد الإكوادور

ويحتل منتخب الأرجنتين المركز الأول في جدول ترتيب التصفيات المؤهلة لـ كأس العالم برصيد 3 نقاط بالتساوي مع كولومبيا بينما يحتل منتخب الإكوادور المركز التاسع بدون نقاط

وقاد ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتين أمام الإكوادور وبجانبية مارتينيز وخلفه نيكولاس جونزاليس وماك أليستر وفيرناندرز ودي بول وفي خط الدفاع تاجليافيكو وروميرو وأوتاميندي ومولينا وحراسة المرمي مارتينيز

ترتيب الأرجنتين والإكوادور

ويسعى منتخب الأرجنتين للحفاظ علي لقب بطولة كأس العالم الذي حققه رفاق ميسي في قطر 2022 بعد الفوز علي منتخب فرنسا بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3

ويواجه منتخب الأرجنتين منافسه بوليفيا يوم الثلاثاء الموافق 12-9 في الجولة الثانية من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

ويلعب غدا السبت كلا من البرازيل ضد بوليفيا في تمام الساعة الرابعة إلا ربع صباحا ضمن منافسات نفس الجولة من التصفيات وكذلك يلعب منتخب أوروجواي أمام تشيلسي في تمام الساعة الثانية صباحا