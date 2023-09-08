انت الأن تتابع خبر مهاجم الأهلي الجديد.. تفاصيل التفاوض مع الفرنسي أنتوني موديست والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دخل ملف التعاقد مع مهاجم الأهلي الجديد، مرحلة جديدة بعد تردد اسم الفرنسي أنتوني موديست لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

مهاجم الأهلي الجديد هو أهم الملفات الحالية على طاولة محمود الخطيب رئيس النادي، في ظل طلب مارسيل كولر المدير الفني للفريق بضرورة تدعيم الخط الأمامي.

مفاوضات مهاجم الأهلي الجديد

أنتوني موديست لاعب حر بعد نهاية تعاقده مع نادي بوروسيا دورتموند ولن يكلف الأهلي سوى راتبه فقط.

وأشارت تقارير أن ياسين الميكاري محلل الأداء التونسي في الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، هو من رشح موديست لمارسيل كولر الذي أبدى إعجابه باللاعب ووافق على التفاوض معه، ليتم إحالة ملف التفاوض مع مهاجم الأهلي الجديد لإدارة التعاقدات بالنادي.

مصادر من داخل القلعة الحمراء، أكدت أن مفاوضات مهاجم الأهلي الجديد، أنتوني موديست، قد وصلت لمرحلة جيدة، وهناك مفاوضات من أجل الوصول لنقطة اتفاق بشأن راتب اللاعب وبعض البنود الأخرى.

من هو أنتوني موديست

موديست مهاجم فرنسي من مواليد 14 أبريل 1988 (35 عاماً)، ويشغل مركز المهاجم الصريح، ويبلغ طول اللاعب 187 سم.

لعب موديست في الدوري الفرنسي رفقة أندية نيس وأنجيه وبوردو.

كما خاض المهاجم الفرنسي تجربة احتراف قصيرة في إنجلترا رفقة نادي بلاكبيرن لمدة ستة أشهر من يناير 2012.

ثم انتقل إلى هوفنهايم الألماني في صيف 2013 قبل أن ينتقل إلى كولن بعد موسمين.

في صيف 2022 انتقل موديست لمدة موسم بديلا لسباستيان هالار الذي تعرض للإصابة وقتها.

أنتوني موديست شارك في 28 مباراة مع بوروسيا دورتموند على مدار الموسم الماضي، بواقع 1175 دقيقة فقط، سجل خلالهم هدفين وصنع هدفًا وحيدًا.