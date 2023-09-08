انت الأن تتابع خبر تشكيل وموعد مباراة إسبانيا وجورجيا في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا والقنوات الناقلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يحل منتخب إسبانيا ضيفا علي منافسه جورجيا اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية ” يورو 2024 “.وتقام مباراة جورجيا ضد إسبانيا اليوم في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 بتعليق حفيظ دراجي.

تشكيل منتخب إسبانيا

وجاء تشكيل منتخب إسبانيا كالتالي

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

في خط الدفاع تواجد كلا من داني كارفخال- باو توريس- إيمريك لابورت- أليخاندرو بالدي.

أما في خط الوسط: رودري – جافي – لامين يامال.

ويقود هجوم منتخب إسبانيا : داني أولمو – خوسيلو – أسينسيو.

ويقود لقاء منتخب إسبانيا أمام جورجيا طاقم تحكيم ألماني مكون من دانيال سيبرت حكم ساحة ويان زايدل ورافائيل فولتين مساعدين وفلوريان حكم رابع وماركو فريتز وباسكال مولر حكام لتقنية الفيديو.

منتخب إسبانيا

ويحتل منتخب إسبانيا المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الأولي برصيد 3 نقاط بعد لعب مباراتين بفوز علي النرويج 3-0 وخسارة أمام إسكتلندا بنتيجة 2-0

ويحتل منتخب إسكتلندا المركز الأول في جدول الترتيب عبد تحقيق العلامة الكاملة في أربعة مباريات بـ 12 نقطة بينما جاء منتخب جورجيا في المركز الثاني بفوز وتعادل وخسارة خلال ثلاث لقاءات ليحصد 4 نقاط.

وتقام اليوم العديد من المباريات في التصفيات المؤهلة لـ كأس الأمم الأوروبية ” يورو2024 ” حيث يلعب البرتغال ضد سلوفاكيا، ولوكسمبرج ضد أيسلندا، والبوسنة والهرسك ضد ليشتتشتاين، وقبرص ضد إسكتلندا، وتركيا ضد أرمينيا، وكرواتيا ضد لاتفيا