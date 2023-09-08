انت الأن تتابع خبر بقرار من فيفا.. الزمالك يحصل من الأهلي على أموال مقابل انتقال إمام عاشور والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ينتظر الأهلي قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، لمنح أندية الزمالك، غزل المحلة وحرس الحدود نسبة 5% من قيمة صفقة شراء عقد إمام عاشور من نادي ميتلاند الدنماركي.وكان الأهلي قد ضم إمام عاشور من نادي ميتلاند الدنماركي، في الانتقالات الصيفية الجارية ، في صفقة تجاوزت الثلاث ملايين دولار في عقد يمتد لخمس مواسم.

الزمالك وحق الحصول على أموال من الأهلي

الأهلي سيكون عليه دفع قيمة الـ5% وهي عبارة عن حق رعاية الأندية التي لعب لها إمام عاشور من سن 12 عام حتي 23 عامًا، وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

إمام عاشور لعب مع عدة أندية خلال الفترة من عيد ميلاده الـ12 وحتى سنة الـ23، بداية من نادي غزل المحلة، ثم حرس الحدود الذي لعب له على سبيل الإعارة وأخيرًا الزمالك أخر محطاته قبل الاحتراف في الدوري الدنماركي عبر بوابة ميتلاند.

ولا يمانع النادي الأحمر دفع حق الرعاية للأندية التي لعب لها إمام عاشور من قبل، لكن النادي في انتظار وصول قرار رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، فيما يخص بنظام التوزيع والنسبة التي يستحقها كل نادٍ.

وبعد صدور قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم، بشأن نسبة كل نادي، سيقوم الأهلي باتخاذ الإجراءات الطبيعية ودفع كافة المستحقات.

نادي الزمالك لم يتخذ أي خطوة أو حتى تقديم شكوى من أجل الحصول على نسبته في حقوق رعاية اللاعب البالغ من العمر 25 عاما، بينما طلب نادي غزل المحلة، من اتحاد الكرة المصري بمخاطبة فيفا للحصول على حق رعاية إمام عاشور من صفقة انتقاله إلى الأهلي.

أما نادي حرس الحدود، فلم يراسل اتحاد الكرة حتى الآن للاستفسار عن حقوقه هو الآخر من صفقة إمام عاشور.