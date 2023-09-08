انت الأن تتابع خبر عقوبات تصل لمليون دولار .. الفيصلي يحذر جماهيره والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف النادي الفيصلي، الجمعة، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، العقوبات المالية والإدارية التي قد يتعرض لها أي فريق نتيجة تصرفات جماهيره.

ونشر الفيصلي تعليمات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بشأن هذه العقوبات، وأشار إلى أن أقل عقوبة لأي مخالفة جماهيرية تبلغ 1000 دولار، بينما تبلغ أقصى عقوبة مليون دولار، مقرونة بالحرمان من المشاركة لمدة 5 سنوات.

وتصل عقوبة إشعال الشماريخ وأضواء الليزر في حدها الأقصى إلى 20 ألف دولار، فيما تبلغ عقوبة التدخين في مدرجات الملعب، أو أي مكان فيه، ورمي زجاجات الماء داخل الميدان، 5 آلاف دولار.

ويشارك الفيصلي، لأول مرة في تاريخه، في دوري أبطال آسيا بصفته بطلا للدوري المحلي، وأوقعته القرعة في المجموعة الثانية، إلى جانب السد القطري وناساف الأوزبكي والشارقة الإماراتي.

ويستهل الفريق الأردني مشواره في البطولة باستضافة ناساف، يوم 18 أيلول الجاري على استاد عمان الدولي.