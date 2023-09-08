انت الأن تتابع خبر هل ستشارك الأندية السعودية في أبطال أوروبا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لفتت كرة القدم السعودية خلال الآونة الاخيرة الانظار العالمية بحجم التعاقدات التي اجراها دوري المحترفين مع مجموعة من أشهر وألمع نجوم الساحرة المستديرة أمثال الفرنسي كريم بنزيما، والبرازيلي نيمار، والجزائري رياض محرز وغيرهم.

وأثارت هذه التعاقدات مخاوف الكثيرين في اوروبا باعتبارها تشكل خطرا على كرة القدم الأوروبية.

وقال رئيس رابطة الأندية الأوروبية، القطري ناصر الخليفي، خلال اجتماع الجمعية العامة لرابطة الأندية الأوروبية بالعاصمة الألمانية برلين، إنه لا يعتقد أن التعاقدات الأخيرة للدوري السعودي للمحترفين تشكل خطرا.



وذكر الخليفي، "بالنسبة لي، نحن نؤمن بأنفسنا. لدينا أفضل المسابقات في العالم، وأكبر الأندية في العالم، وأفضل اللاعبين في العالم. لا أعتقد أن هذا يشكل خطرا حقا".

وأضاف: "أعتقد أننا نركز على أنفسنا، ونركز على كيف سنكون.. الأهم الآن، هو كيفية تطوير أنديتنا ورابطة الأندية الأوروبية".

وعلى صعيد آخر، رد مدير كرة القدم بالرابطة السعودية المحترفة، النيجيري مايكل إيمينالو، مساء الجمعة، على عديد الملفات الساخنة وذلك بعد ساعات قليلة من إغلاق باب الميركاتو الصيفي في المملكة.

وأعرب إيمينالو في تصريحات لشبكة "TalkSport"، عن رضاه التام عن الميركاتو السعودي في الصيف الحالي على الرغم من تأكيده على أنه كان من الممكن، تحقيق أفضل من ذلك.

واعترف إيمينالو، بأن السعودية تستخدم القوة المالية، كعامل جذب للنجوم، مضيفا: "ولكنها ليس كل شيء، هناك الجودة والطموح والإمكانيات والقدرة على التطور، والتي سنصل إليها قريبا.

وبخصوص الأخبار المنتشرة بشأن إمكانية مشاركة الأندية السعودية في دوري أبطال أوروبا، وصف إيمينالو هذه الأخبار بـ"أحلام اليقظة"، مؤكدا أن السعودية، لم تناقش مثل هذه المواضيع، مع أي جهة كانت، ولم تخطط لهذا الأمر.

كما علق إيمينالو على فشل نادي اتحاد جدة في التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، بقوله: "صلاح بمثابة الابن بالنسبة لي.. كنت أتمنى أن يأتي إلى الدوري السعودي.

وتابع مدير كرة القدم بالرابطة السعودية المحترفة: "فعلنا كل شيء لإتمام الصفقة.. لكن الأمر كان يتوقف على موافقة الأطراف الثلاثة، وهو ما لم يتحقق بنهاية الميركاتو".

وشدد النيجيري على أن السعودية، لن تغلق الباب أمام أحد في المستقبل، في رد غير مباشر، على الأنباء التي ترددت بشأن إمكانية منع الأندية السعودية من التفاوض مع صلاح مستقبلا بسبب عدم قيامه بدور كبير للانتقال إلى الاتحاد، في الصيف الحالي.