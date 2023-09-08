فرنسا تلامس "يورو 2024".. وهولندا تنتصر

فرنسا تلامس "يورو 2024".. وهولندا تنتصرأصبح منتخب فرنسا على مشارف التأهل لنهائيات كأس أوروبا المقرر إقامتها في ألمانيا صيف العام المقبل بعد فوزه على أيرلندا، فيما تغلبت هولندا على اليونان في الجولة الثانية من مباريات الجولة الثانية في تصفيات التأهل إلى البطولة.

وافتتح أوريلين تشواميني التسجيل للمنتخب الفرنسي في الدقيقة 19، قبل أن يضيف البديل ماركوس تورام الهدف الثاني في الدقيقة 48، محرزا هدفه الأول في مسيرته الدولية.

وواصل المنتخب الفرنسي التحليق في صدارة جدول ترتيب المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 15 نقطة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، عقب فوزه في جميع لقاءاته الخمسة الأولى بالتصفيات، ليصبح قريبا للغاية من حجز مقعده في النهائيات للمرة الـ11 في تاريخه وللنسخة التاسعة على التوالي.

وفي آيندهوفن، لم يجد منتخب هولندا أدنى صعوبة في اجتياز نظيره اليوناني بعدما فاز عليه 3 - صفر.

وأحرز مارتن دي رون الهدف الأول لهولندا في الدقيقة 17، قبل أن يسجل زميلاه كودي غاكبو وفاوت فيخهورست الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 31 و39 على الترتيب.

ويملك منتخب هولندا رصيده إلى 6 نقاط، بعد خوضه 3 لقاءات، متفوقا بفارق الأهداف على منتخب اليونان، صاحب المركز الثالث، الذي يمتلك نفس الرصيد، ولكن من 4 مباريات.