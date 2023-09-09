البرتغال تعزز صدارتها وفوز كاسح لإسبانيا
حقق منتخب إسبانيا فوزاً كبيراً على مضيفه جورجيا بنتيجة 7-1، في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة في المرحلة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2024 لكرة القدم.
وسجل أهداف "لا روخا" كل من ألفارو موراتا هاتريك في الدقائق (22 و40 و66) وسولومون كفيركفيليا مدافع جورجيا في مرماه (ق28) وداني أولمو (ق38) ونيكو ويليامز (ق61) والأمين جمال (ق74).
في المقابل، سجل هدف حفظ ماء الوجه لأصحاب الأرض اللاعب جيورجي شاكفيتادزي (ق49).
ورفع منتخب إسبانيا رصيده بهذا الفوز إلى 6 نقاط في المركز الثاني في المجموعة الأولى، وتجمّد رصيد جورجيا عند 4 نقاط في المركز الرابع.
فوز البرتغال على سلوفاكيا
في مباراة ثانية، واصل منتخب البرتغال نتائجه المتميزة مع المدرب روبرتو مارتينيز، وحقق فوزا على نظيره سلوفاكيا بهدف دون رد، في الجولة ذاتها من التصفيات الأوروبية.
وعلى ملعب تيهيلن بول في سلوفاكيا، سجل برونو فيرنانديز، لاعب خط وسط البرتغال ومانشستر يونايتد الإنجليزي، هدف منتخب بلاده الوحيد في المباراة.
وبهذا الفوز ارتفع رصيد البرتغال لـ15 نقطة في صدارة جدول ترتيب المجموعة الأخيرة، بفارق 10 نقاط عن منتخب سلوفاكيا الوصيف.
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