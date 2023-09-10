انت الأن تتابع خبر نجم برشلونة ينجو من زلزال المغرب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بالتزامن مع حدوث الزلزال المدمر في المغرب مساء الجمعة، كان المنتخب البرازيلي تحت 23 عاما يقيم في فندق بمدينة فاس المغربية، بقيادة نجم برشلونة الجديد فيتور روكي.

وأعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، إجلاء بعض اللاعبين من الفندق خوفا من تأثرهم بالزلزال الذي ضرب المغرب.

وكان من المقرر أن يلعب المنتخب الاثنين المباراة الودية الثانية له في المغرب ضد الأولمبي المغربي خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

ولم يتعرض فيتورروكي الذي وقع مؤخرا من أتلتيكو بارانينسي لبرشلونة، لأي أذى، لكنه كان من بين اللاعبين الذين تم إجلاؤهم من الفندق لحظة وقوع الزلزال للاحتماء بالقرب من حمام السباحة.

وقال الاتحاد البرازيلي في بيان: "يتعاطف الاتحاد البرازيلي مع الشعب المغربي في المأساة التي سببها الزلزال ليلة الجمعة".

وتابع: "شعر اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني بالزلزال ليلة الجمعة.. ولأسباب تتعلق بالسلامة، بقي الجميع بالقرب من مسبح الفندق لمدة ساعة تقريبا قبل العودة إلى غرفهم".

الجدير بالذكر أنه في اللقاء الأول الذي جمع بين المغرب والبرازيل الخميس الماضي، انتهى بفوز المغرب بهدف دون رد.