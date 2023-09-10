المانيا تتوج بلقب كأس العالم لكرة السلة

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رياض - احمد صلاح - حققت ألمانيا الاحد فوزا مستحقا على صربيا في المباراة النهائية ببطولة كأس العالم للسلة بنتيجة 83-77، على ملعب "مول أوف إيزيا" في العاصمة الفيلبينية مانيلا.

وحصدت المانيا بطولة كأس العالم للسلة للمرة الاولى بتاريخها، وباتت البلد السابع الذي يحرز اللقب العالمي بعد الولايات المتحدة (خمس مرات) ويوغوسلافيا (5 مرات) والاتحاد السوفيتي (3) والبرازيل (2) وإسبانيا (2) والأرجنتين (1)، فيما فشلت صربيا في إحراز اللقب الأول في كيانها الحالي (كانت جزءاً من يوغوسلافيا السابقة) في مشاركتها الثانية في النهائي، بعد عام 2014 حين خسرت أمام الأميركيين.

وكان المنتخب الألماني قد تأهل إلى المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته، بفوزه الثمين على نظيره الأمريكي في الدور قبل النهائي للبطولة بنتيجة 113-111، وضربت موعدا مع صربيا الفائزة على كندا 95-86.