انت الأن تتابع خبر لأول مرة في تاريخها: ألمانيا تقيل مدرب منتخبها والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أقال الاتحاد الألماني لكرة القدم، الأحد، مدرب منتخبه الوطنيّ، هانزي فليك، من منصبه، بعد الخسارة القاسية أمام اليابان 1-4، السبت، في فولفسبورغ، وعليه، أصبح فليك المدرب الأول والوحيد الذي تتم إقالته في ألمانيا منذ استحداث هذا المنصب عام 1926.

وسيتولى رودي فولر المدير الرياضي في الاتحاد الألماني ومدرب ألمانيا السابق، الذي قادها إلى نهائي مونديال 2002، الإشراف مؤقتًا على المنتخب بانتظار تعيين مدرب جديد.