انت الان تتابع خبر مدرب الاتحاد يفقد السيطرة على أعصابه ويصفع بنزيما بكل قوته... وما فعله الأخير به صعق كل مشجعي النادي.. تفاصيل نارية مفحمة! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تناولت تقارير صحفية مؤخرًا أزمة تعصف بين مدرب نادي الاتحاد السعودي، البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو، والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "الشرق الأوسط"، فإن المدرب لم يكن يرغب في ضم بنزيما إلى الفريق في البداية، حيث يروج لفكرة أنه لا يتماشى مع أسلوبه وطريقته في اللعب.

وأكد بنزيما للمفاوض السعودي سعد اللذيذ، الذي قام بإقناعه بالانتقال إلى دوري روشن السعودي، أن المدرب لا يتعامل معه بشكل احترافي ولا يقدر قيمته كلاعب. وفي محاولة لتعزيز مكانته في الفريق، طلب بنزيما من المدرب أن يمنحه شارة القيادة، وذلك بسبب خبرته الكبيرة وكونه نجم الفريق، ولكن سانتو رفض هذا الطلب واختار اللاعب البرازيلي رومارينيو ليكون قائد الفريق بدلاً منه.