انت الان تتابع خبر التقرير الطبي لـ عمرو وردة يصدم جميع المصريين بالسبب الحقيقي لطرده من الرجاء المغربي!! ماكشفه النادي فجر ضجة!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أعلن النجم المصري عمرو وردة رسمياً انتقاله إلى نادي فاركو في الدوري المصري خلال فترة الانتقالات الحالية بعدما تم فسخ تعاقده مع نادي الرجاء المغربي.

وقع عمرو وردة عقداً مع نادي فاركو لمدة موسم واحد فقط، ولم يتم الكشف عن قيمة الصفقة المالية.

من جهته، كشف نادي الرجاء المغربي عن سبب فسخ تعاقده مع اللاعب المصري عمرو وردة، الذي انضم لصفوف الفريق في 12 أغسطس الماضي، قادماً من أبولون ليماسول القبرصي.

وأوضح عبد الإله الإبراهيمي، المتحدث الرسمي لنادي الرجاء المغربي، أن اللاعب غاب عن تدريبات الفريق عدة مرات، وبعد ذلك طلب فسخ عقده بسبب مشاكل نفسية تعرض لها، حيث تعرض لنزيف ودخل المستشفى، وظهرت شكوك حول إصابته بمرض خبيث، وأضاف: "تم فسخ العقد بالتراضي وتم دفع الشرط الجزائي من قبل اللاعب".

وأكد الإبراهيمي في تصريحات إذاعية: "كنا نتمنى استمرار لاعب مثل عمرو وردة في صفوف الفريق، ولبينا جميع مطالبه المالية، ولكن قدر الله وما شاء فعل".

وتابع: "نتمنى له الشفاء العاجل، ولا توجد أي ملاحقات قانونية له بعد دفعه الشرط الجزائي كما هو متفق عليه في العقد".

وكان الرجاء المغربي قد أعلن فسخ تعاقده مع اللاعب المصري عمرو وردة بعد 12 يوماً فقط من انضمامه لصفوف الفريق، قادماً من أبولون ليماسول القبرصي، في صفقة انتقال حر.

أعلن النادي الرجاء البيضاوي في بيان رسمي عن فسخ العقد مع اللاعب عمرو وردة، بناءً على طلب اللاعب نفسه بسبب أسباب نفسية وشخصية.

وأوضح النادي في بيانه أنه توصل إلى اتفاق مع اللاعب بشأن دفع الشرط الجزائي المتفق عليه لتسريحه من الفريق دون اللجوء إلى أي إجراءات قانونية.

وقد شارك عمرو وردة مع فريق أبولون في 19 مباراة منذ انضمامه في يناير الماضي، حيث سجل 4 أهداف وصنع 4 آخرين.

يذكر أن عمرو وردة قد سبق له اللعب في العديد من الأندية اليونانية مثل بانيتيليكوس وباوك وأترومويتوس ولاريسا وفولوس، قبل أن ينتقل إلى قبرص ويلعب لفريقي أنورثوسيس وأبولون