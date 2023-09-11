انت الان تتابع خبر اسطورة كرة القدم اللاعب اشرف حكيمي يثير تفاعل المواقع وهو يتبرع بالدماء لجرحى زلزال المغرب!!صورة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - نشر النجم المغربي أشرف حكيمي صورة له على منصة تويتر وهو يتبرع بالدماء بعد الزلزال الذي ضرب المغرب. وظهر حكيمي في الصورة وهو يجلس على سرير المستشفى ويقوم بالتبرع بالدماء لمساعدة الجرحى. وقد ناشد حكيمي الجميع بالتبرع بالدماء لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح.

لقد تفاعلت العديد من الأندية واللاعبين حول العالم مع الزلزال في المغرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقدموا الدعم للمتضررين. وقد نشر العديد من نجوم المنتخب المغربي تدوينات تعبر عن تضامنهم مع ضحايا الزلزال، مثل حكيم زياش ونايف أكرد وسفيان أمرابط واسماعيل صابيري وأمين حارث وطارق تيسودالي.تعتبر هذه الخطوة من حكيمي وغيره من الرياضيين مثالًا رائعًا للتضامن والمساعدة في الأوقات الصعبة، وتذكرنا بأهمية التبرع بالدماء لإنقاذ حياة الآخرين.