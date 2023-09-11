انت الأن تتابع خبر المنتخب الوطني للتايكوندو يسعى للفوز في بطولة بيروت والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توجهت بعثة المنتخب الوطني للتايكواندو، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، للمشاركة في بطولة بيروت المفتوحة، والمصنفة (G1) والتي تقام الثلاثاء والأربعاء.

ويبحث نجوم المنتخب الوطني عن تحقيق نتائج مميزة في البطولة.

على صعيد آخر، يستعد المنتخب للمشاركة في النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية والتي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية خلال الفترة المقبلة.

وتتكون بعثة المنتخب الوطني للتايكواندو المشاركة في آسياد هانغتشو من المدير الفني فارس العساف والمدربان يزن الصادق ومحمد البخيت إلى جانب اللاعبين واللاعبات : محمود الطرايرة (وزن تحت 58 كغم) وزيد الحلواني (وزن تحت 63 كغم) وزيد مصطفى (وزن تحت 68 كغم) وصالح الشرباتي (وزن تحت 80 كغم) وأنس الصادق (وزن فوق 80 كغم) وجوليانا الصادق (وزن تحت 67 كغم) وراما أبو الرب (وزن فوق 67 كغم).