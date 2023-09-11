انت الان تتابع خبر عندما سألوا أسطورة الاتحاد اللاعب العبقري محمد نور عن رأيه في علي البليهي؟!! فأجاب بدون أي تردد وصدم الجميع! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - انتقد نجم كرة القدم السعودي السابق وأسطورة نادي الاتحاد محمد نور اللاعب علي البليهي بعد خسارة الاتحاد أمام الهلال في نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية.

عبر نور عن إحباطه من الأحداث التي جرت خلال المباراة، وذلك من خلال مقطع فيديو نشره على تطبيق "سناب شات". حذر نور أحد نجوم الهلال وطالبه بالامتناع عن تصرفاته على أرض الملعب، وأشار الجمهور السعودي أنه يقصد اللاعب السعودي المثير للجدل علي البليهي.

قال نور: "أنا أطلب من جماهير الاتحاد أن تكون هادئة، ففريقنا جيد والإدارة تعمل على دعمه بالمزيد من اللاعبين، وهناك مفاجأة في الطريق حيث سينضم لاعب أو اثنين إضافيين. لقد ارتكبنا بعض الأخطاء ولم نبدأ المباراة بشكل جيد، ولكن الهدف الأول له دور كبير في الخسارة، ولا أعرف كيف تم احتسابه بوجود تقنية الفيديو "VAR"، فقد تم احتسابه بدون أي تدخل من التقنية."

وأضاف نور: "أنا محبط، هناك لاعب في الهلال جعلني أشعر بالإحباط من تصرفاته وتماديه في الاستفزاز، اهدأ.. أنا لم أقم بتلك التصرفات، اهدأ يا رجل، كرة القدم ليست بهذا الشكل، ولكن هذا هو وقتك، استمتع به، ولكن بإذن الله ستأتيك العقابة."

أشعر بخيبة أمل كبيرة، لو لعبت لمدة 10 دقائق فقط، فقط 10 دقائق. تمكن اللاعب السعودي الشاب عبدالرحمن البليهي من تحقيق إنجاز كبير مع فريقه الهلال في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية. حقق البليهي فوزًا هامًا على فريق الاتحاد بنتيجة 3-1، مساهمًا في تأهل الهلال إلى نصف نهائي البطولة.

هذا الإنجاز الكبير يعد فرصة هامة للهلال، حيث تجاوزوا عقبة الاتحاد وتأهلوا إلى المرحلة المقبلة من البطولة. قدم البليهي أداءً مميزًا خلال المباراة، سجل ثلاثة أهداف وقاد فريقه للفوز. تألق البليهي في تمريراته الدقيقة ومهاراته الفردية، مما جعله أحد أبرز لاعبي الفريق في هذه المباراة الحاسمة. هذه النتيجة تأتي في وقت حاسم للهلال، حيث يسعى الفريق للتتويج بالبطولة.

أظهر البليهي أنه لاعب موهوب وقادر على تحقيق الفوز لفريقه في المباريات الكبيرة. حظي بإشادة المدرب وزملائه بأدائه المميز وتألقه في الملعب.

من ناحية أخرى، توج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريق النصر السعودي بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية. حقق الفريق الفوز على غريمه الهلال بنتيجة 2-1، وقاد رونالدو فريقه للتتويج بالبطولة بتسجيله هدفين في المباراة النهائية.

بهذا التتويج، حقق النصر إنجازًا كبيرًا وأثبت قوته وجودته كفريق قوي ومنافس قوي في البطولات الكبرى. أبدع رونالدو في المباراة النهائية وأظهر مهاراته العالية وقدرته على تسجيل الأهداف الحاسمة. تم تكريمه كأفضل لاعب في المباراة وتسليمه الكأس التي يستحقها بجدارة.