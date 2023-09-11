انت الان تتابع خبر أحد نجوم منتخب مصر يستفز السعوديين ويحرق قلوبهم للغاية.. أسعدني عدم انتقال صلاح للسعودية.. صدمة!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أعرب نجم منتخب مصر ونادي اتحاد جدة السعودي السابق، حسني عبد ربه، عن سعادته بعدم انتقال مواطنه محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول، للعب في الدوري السعودي.

ولم تنجح محاولات اتحاد جدة في استقطاب الفرعون المصري، وضمه إلى كتيبة النجوم الذين التحقوا بالدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وكان النادي السعودي قد قدم عرضا أوليا لضم صلاح بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني ارتفع إلى 150 مليونا ولكن تم رفضه.

وقال حسني عبد ربه خلال تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": "مع كامل احترامي للدوري السعودي وطفرة الانتقالات هناك، إلا أنني سعيد بعدم انتقال صلاح للسعودية".

وواصل: "صلاح أصبح أسطورة في ليفربول، ويتبقى له في رأيي موسمان على الأقل للعب في هذا المستوى.. أحب استمرار اللاعب المخلص لناديه، وعدم الاندفاع وراء المال.. صلاح حقق إنجازات غير مسبوقة في الكرة المصرية".

وأكمل الدولي المصري السابق: "صلاح حقق إنجازات غير مسبوقة، ويمثل حلما للمصريين