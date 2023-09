انت الان تتابع خبر أجمل من جورجينا رودريجيز بمليون مرة.. أول ظهور لزوجة تاليسكا التي وصفها بأجمل نساء الكون والجمهور مصدوم من شدة جمالها البرازيلي!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ولد أندرسون تاليسكا في 1 فبراير 1994 بمدينة فييرا دي سانتانا في ولاية باهيا وهو لاعب برازيلي يلعب في موقع وسط ميدان هجومي في نادي النصر السعودي.

بدأ مسيرته في فريق باهيا، قبل أن يخطو خطوته الأولى في قارة أوروبا بالانضمام إلى بنفيكا عام 2014 ومنه إلى بشكتاش التركي واستقر أخيرًا في جوانزو في صيف 2018.

على الرغم من تفضيل اللاعب البرازيلي الانضمام إلى الصين، إلا أن ذلك لم يكن عائقًا أمام اهتمام العديد من الأندية الأوروبية في السنوات الأخيرة بضمه، حيث كان محط اهتمام وولفرهامبتون وإيفرتون وعدد من الأندية الإنجليزية.

تزوج لاعب نادي النصر السعودي تاليسكا من الشابة آنا باولا راموس التي عاش معها قصة حب طويلة جدًا واعتادت الذهاب إلى المدرجات لحضور مباريات زوجها تاليسكا.

وشارك أندرسون تاليسكا لاعب فريق النصر السعودي.مؤخراً صورة جديدة تجمعه مع زوجته، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام".

وعلق تاليسكا على الصورة قائلاً: "the most beautiful women in the earth".

وأشاد الجمهور بزوجة تاليسكا البرازيلية وتدعى آنا باولا راموس" مشيرين إلى أنها أجمل من جورجينا رودريغيز.

ي تاليسكا يعتبر من أغلى اللاعبين في الفريق النصراوي، حيث يستلم 9 ملايين دولار بالموسم، وعقده مستمر مع الفريق النصراوي حتى عام 2026.