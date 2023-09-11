انت الان تتابع خبر النصر "يطرد" تاليسكا أمام أنظار الجميع.. فيديو مسرب ينهي مسيرة النجم الكروية والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - طالبت الجماهير العاشقة للنصر بضرورة رحيل اللاعب خلال الفترة المقبلة، بعد العديد من المشاكل التي ارتبطت به سابقًا.

في الوقت الذي أظهر فيه المدرب البرتغالي لويس كاسترو مرونة في رحيل تاليسكا، ظهر فيديو جديد يشعل الأزمة بين الطرفين. تعرض تاليسكا لانتقادات كبيرة من جانب الجماهير النصراوية في بداية مسيرته، بسبب رغبته في الغناء، وهو ما يجعل اللاعب مشتتًا بين إحياء حفلاته الغنائية والتركيز على ممارسة كرة القدم.

وجاء ظهور الفيديو المسرب للاعب وهو يدخن الشيشة بمثابة كلمة النهاية للبرازيلي داخل صفوف النصر.

تبحث إدارة العالمي من جانبها عن طريقة لبيع عقد اللاعب أو إعارته مستغلة فتح سوق الانتقالات في عدة دول أبرزها تركيا.

ومازال بشكتاش التركي يرغب في شراء عقد اللاعب أو الحصول عليه على سبيل الإعارة، وهو الحل الأخير الذي قد يلجأ إليه النصر في الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بالجانب الفني، أفادت التقارير الصحفية أن كاسترو يعتزم الاحتفاظ بتاليسكا على دكة البدلاء خلال المباريات المقبلة. يبدو أنه يفضل الاعتماد على لاعبين آخرين مثل كريستيانو رونالدو وساديو ماني وعبد الرحمن كان النصر يرغب في بيع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن تاليسكا رفض الرحيل وأكد استمراره في الفريق. وهذا يضع "العالمي" في موقف صعب، حيث يتعين عليه دفع قيمة عقد اللاعب بالكامل إذا أراد التخلص منه.

قيمة عقد تاليسكا تعتبر مرتفعة جداً، حيث يتلقى راتب سنوي يصل إلى 9 ملايين دولار. ومع تبقي 3 مواسم في عقده، يعني ذلك أنه إذا قررت النادي فسخ العقد، سيتكبد خسارة قدرها 27 مليون دولار. هذا المبلغ الضخم يعادل 100 مليون ريال، وهو مبلغ كبير جداً يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الميزانية المالية للنادي.