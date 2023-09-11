انت الان تتابع خبر يورجن كلوب يعلنها مدوية..انتقال محمد صلاح إلي اتحاد جدة السعودي…300 مليون يورو من اجل اتمام صفقة صلاح والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - في الفترة الأخيرة، انتشرت شائعات تفيد بأن اللاعب المصري محمد صلاح قد ينتقل إلى نادي اتحاد جدة السعودي. وقد أثارت هذه الشائعات قلقًا وترقبًا كبيرًا بين جماهير ليفربول، حيث يُعتبر صلاح واحدًا من أهم نجوم الفريق حاليًا.

تعتبر هذه الشائعة مفاجئة في هذه الفترة الصيفية، خاصة بعد رحيل العديد من النجوم عن الفريق. ولذلك، انتشرت الأخبار في وسائل الإعلام المختلفة ووسائط التواصل الاجتماعي.

من جانبه، يولي النادي الإنجليزي أهمية كبيرة لاحتفاظ الأسطورة محمد صلاح في صفوفه وعدم السماح بانتقاله إلى نادي الاتحاد بأي شكل من الأشكال. وذلك رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق في الدوري والانتقادات التي تعرض لها المدرب كلوب بسبب استبدال صلاح في إحدى المباريات الأولى في الدوري.

ويرجع ذلك إلى أن صلاح كان يقدم أداءً أفضل من بقية اللاعبين المشاركين في الفريق في تلك الفترة. وعلى الرغم من ذلك، قرر المدرب استبداله في تلك المباراة. ومع ذلك، فإن محمد صلاح ملتزم بشكل كامل مع ليفربول ولا يفكر في الرحيل عن الفريق.

تلقى اللاعب المصري محمد صلاح العديد من العروض الجذابة من أجل الانتقال إلى نادي الاتحاد السعودي. وقد قام الفريق بتقديم عرض مغرٍ لصلاح بقيمة تصل إلى 300 مليون يورو من أجل إتمام الصفقة. وعلى الرغم من ذلك، فإن نادي ليفربول الإنجليزي لم يوافق حتى الآن على رحيل اللاعب عن الفريق. وأكد المدير الفني لليفربول، يورغن كلوب، أنه ملتزم بنسبة 100٪ بالعقد مع النادي الإنجليزي وعدم ترك اللاعب.