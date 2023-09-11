ألمانيا تُتوج بطلة لكأس العالم لكرة السلة

ألمانيا تُتوج بطلة لكأس العالم لكرة السلةتوّج المنتخب الألماني بلقب كأس العالم لكرة السلة للرجال، للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه على منتخب صربيا 83/ 77 الليلة الماضية، في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت في الفلبين وإندونيسيا واليابان.

وأفادت تقارير إعلامية بأن ألمانيا التي خاضت النهائي الأول في تاريخها، باتت البلد السابع الذي يحرز اللقب العالمي بعد الولايات المتحدة (خمس مرات) ويوغوسلافيا (5 مرات) والاتحاد السوفييتي (3 مرات) والبرازيل (مرتين) وإسبانيا (مرتين) والأرجنتين (مرة واحدة)، فيما فشلت صربيا في إحراز اللقب الأول في مشاركتها الثانية في النهائي، بعد عام 2014 حين خسرت أمام أمريكا.

وكان المنتخب الألماني قد صعد للمباراة النهائية بكأس العالم للمرة الأولى، بعد فوزه على المنتخب الأمريكي (حامل اللقب خمس مرات) بنتيجة 113/111 في الدور قبل النهائي أول أمس.

في المقابل، صعد المنتخب الصربي، الذي خاض النهائي الثاني في تاريخه بالمونديال، بعد فوزه على نظيره الكندي بنتيجة 95/86 في الدور قبل النهائي.

ويشار إلى أن المنتخب الكندي أحرز الميدالية البرونزية في البطولة أمس، بعدما حصل على المركز الثالث بفوزه على المنتخب الأمريكي بنتيجة 127/118، بعد اللجوء للوقت الإضافي.