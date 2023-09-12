انت الان تتابع خبر رد فعل صادم من محمد صلاح بعد وصول إعصار دانيال وهو في مصر.. ما فعله غير متوقع!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - بعد التقارير التي تحدثت عن اقتراب إعصار دانيال المدمر من الحدود المصرية تساءل عدد من متابعي الشأن الرياضي عن ردة فعل الدولي المصري محمد صلاح الذي يتواجد حالياً في مصر بعد التحاقه بالمنتخب المصري.

وتجاهل محمد صلاح أخبار الإعصار الذي ضرب ليبيا بقوة وأسفر عن آلاف الضحايا، وواصل تدريباته مع منتخب مصر لكرة القدم بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا في ملعب القاهرة الدولي استعدادًا لمباراة ودية مع المنتخب التونسي يوم غد الثلاثاء في ملعب الدفاع الجوي، ضمن استعدادات المنتخب للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وثَق محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول، عودته إلى الفراعنة، وذلك بعد الانضمام إلى المعسكر الاستعدادي لمباراة تونس الودية، في إطار التحضيرات لبطولة أمم إفريقيا 2023.

ومن المقرر أن يلاقي المنتخب الوطني نظيره التونسي، غدًا الثلاثاء، في تمام الثامنة مساءً، على استاد الدفاع الجوي، وذلك بعد أيام من مواجهة المنتخب الإثيوبي في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

ونشر محمد صلاح صورًا عبر حسابه الشخصي على منصة التواصل الاجتماعي «تويتر» وثَق من خلالها عودته للفراعنة، وذلك خلال التواجد في التدريبات رفقة باقي اللاعبين.

وانضم النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي، إلى المنتخب المصري مساء أمس الأحد من أجل المشاركة في مباراة ودية دولية أمام المنتخب التونسي. وتعتبر هذه المباراة هي المرة الأولى التي يظهر فيها اللاعب بعد غيابه عن المباراة الأولى في المعسكر أمام منتخب أثيوبيا والتي فاز فيها المنتخب المصري بهدف نظيف.

تشهد مصر حالة من الحماس والترقب الكبيرين بعد عودة نجمها المحبوب محمد صلاح إلى وطنه. وتعتبر هذه المرة الأولى التي يظهر فيها صلاح في مصر بعد فترة طويلة من الجدل والتكهنات حول انتقاله إلى الدوري السعودي، وتحديداً إلى نادي الاتحاد السعودي الذي أعرب عن رغبته في جعل صلاح أغلى لاعب في التاريخ. ولكن نادي ليفربول الإنجليزي رفض هذا الاقتراح وأصر على استمرار صلاح في صفوفه.