انت الان تتابع خبر بطائرة خاصة.. هروب محمد صلاح من مصر بسبب اقتراب إعصار دانيال المدمر يصدم الجميع!! ماذا حدث؟ والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - انتشرت أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي عن هروب النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الانجليزي من معسكر المنتخب المصري في القاهرة بعد وصول العاصفة دانيال للحدود المصرية قادمة من ليبيا.

وضجت مواقع السوشيال ميديا بأنباء مغادرة صلاح مصر بطائرة خاصة مساء الإثنين بعد اقتراب الإعصار الذي خلف آلاف الضحايا في ليبيا.

الفرعون المصري نفى تلك الشائعات بطريقته ونشر صورًا عبر حسابه الشخصي على منصة التواصل الاجتماعي «تويتر» وثَق من خلالها عودته للفراعنة، وذلك خلال التواجد في تدريبات الأمس رفقة باقي اللاعبين.

ومن المقرر أن يلاقي المنتخب المصري نظيره التونسي، اليوم الثلاثاء، في تمام الثامنة مساءً، على استاد الدفاع الجوي، وذلك بعد أيام من مواجهة المنتخب الإثيوبي في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.