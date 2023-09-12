البرتغال تكتسح لوكسمبورغ بـ 9 أهداف

البرتغال تكتسح لوكسمبورغ بـ 9 أهدافحقق منتخب البرتغال انتصاراً عريضاً على نظيره لوكسمبورغ 9 - صفر، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة السادسة للمجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024) المقرر إقامتها في ألمانيا صيف العام المقبل.

سجل أهداف البرتغال، جونكالو إيناسيو في الدقيقتين 12 و(45 +4)، وجونزالو راموس في الدقيقتين 18 و34، وديوجو جوتا في الدقيقتين 57 و77، وريكاردو هورتا في الدقيقة 67، وبرونو فيرنانديز في الدقيقة 83، وجواو فيليكس في الدقيقة 88.

وحافظ منتخب البرتغال على العلامة الكاملة في المجموعة، بعدما فاز في جميع مبارياته التي خاضها حتى الآن، ليعزز موقعه في الصدارة، بعدما رفع رصيده إلى 18 نقطة، بفارق 5 نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب سلوفاكيا وأصبح على أعتاب التأهل لنهائيات (يورو 2024).

في المقابل، تجمد رصيد منتخب لوكسمبورغ، الذي فاز في مبارياته الثلاث الماضية بالمجموعة، عند 10 نقاط في المركز الثالث، بفارق 4 نقاط أمام منتخبي البوسنة والهرسك وأيسلندا، صاحبي المركزين الرابع والخامس على الترتيب، فيما بقي منتخب ليشتنشتاين قابعا في مؤخرة الترتيب بلا نقاط.

وفي باقي مباريات الجولة اليوم، تغلبت سلوفاكيا على ضيفتها ليشتنشتاين بثلاثية نظيفة ضمن المجموعة العاشرة، وفاز منتخب ويلز على نظيره اللاتفي بهدفين دون رد ضمن المجموعة الرابعة ليتمسك بآماله في الصعود للنهائيات.

وفي مباراة رابعة، حققت أيسلندا فوزًا صعباً على ضيفتها البوسنة بهدف وحيد ضمن المجموعة العاشرة.

وهو الفوز الثاني لأيسلندا في التصفيات، فرفعت رصيدها إلى ست نقاط في المركز الخامس بفارق المواجهتين المباشرتين خلف البوسنة.