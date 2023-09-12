انت الان تتابع خبر محمد صلاح يفاجئ حارس منتخب مصر بهدية ثمينة غير متوقعة.. لن تصدّق ماهي!! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - قدم قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الانجليزي محمد صلاح، هدية لمحمد صبحي حارس منتخب الفراعنه، خلال معسكر الفراعنة التحضيري لمواجهة تونس اليوم الثلاثاء وديا.

ونشر محمد صبحي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورة الهدية التي منحها له صلاح، وهي عبارة عن حذائين وقفاز، وعلق عليها موجها حديثه إلى صلاح قائلا: "شكرا لك على الهدية".

وانتظم محمد صلاح في معسكر منتخب مصر، الأحد، بعدما منحه البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة، إعفاء من المشاركة في مواجهة إثيوبيا يوم الجمعة الماضي، في ختام تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكان منتخب مصر فاز على منتخب إثيوبيا بهدف دون رد، ورفع رصيده إلى 15 نقطة في صدارة مجموعته بتصفيات البطولة المقرر إقامتها في كوت ديفوار مطلع العام المقبل.