انت الان تتابع خبر فرار ساحر: محمد صلاح يهرب بطائرة خاصة من هلاك محقق بسبب اقتراب إعصار دانيال المدمر... مفاجآت تصدم الجميع! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - انتشرت أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي حول هروب النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، من معسكر المنتخب المصري في القاهرة بعد وصول العاصفة دانيال إلى الحدود المصرية قادمة من ليبيا.

تفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع أنباء مغادرة صلاح مصر بواسطة طائرة خاصة مساء الإثنين، بعد اقتراب الإعصار الذي تسبب في وفاة آلاف الأشخاص في ليبيا. ولكن النجم المصري نفى هذه الشائعات بطريقته الخاصة، حيث نشر صورًا على حسابه الشخصي على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، تثبت عودته للمنتخب المصري خلال حضوره لتدريبات الفريق يوم أمس رفقة باقي اللاعبين.

من المقرر أن يواجه المنتخب المصري نظيره التونسي اليوم الثلاثاء في تمام الثامنة مساءً، على استاد الدفاع الجوي، وذلك بعد أيام من مواجهة المنتخب الإثيوبي في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.