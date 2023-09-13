انت الان تتابع خبر محمد صلاح يفاجئ حارس منتخب مصر بهدية ضخمة لا تقدر بثمن.. لن تصدّق ماهي!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قدم قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، هدية لحارس مرمى منتخب الفراعنة، محمد صبحي، خلال معسكر الفراعنة التحضيري لمواجهة تونس الودية اليوم الثلاثاء. نشر محمد صبحي صورة الهدية التي قدمها له محمد صلاح على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". وتتألف الهدية من حذاءين وقفاز، وعلق صبحي على الصورة موجها حديثه إلى صلاح قائلاً: "شكراً لك على الهدية". انضم محمد صلاح إلى معسكر منتخب مصر يوم الأحد، بعدما منحه المدير الفني للفراعنة، البرتغالي روي فيتوريا، إعفاءً من المشاركة في مباراة إثيوبيا في ختام تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية يوم الجمعة الماضي. فاز منتخب مصر على منتخب إثيوبيا بهدف دون رد، ورفع رصيده إلى 15 نقطة في صدارة مجموعته في تصفيات البطولة التي ستقام في كوت ديفوار في بداية العام المقبل.