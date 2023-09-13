انت الأن تتابع خبر إسبانيا تتخطى قبرصة بسداسيّة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فازت إسبانيا على ضيفتها قبرص بــ (6 - 0)، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الأولى، وحسم المنتخب الإسباني النتيجة في الشوط الأول بتسجيله هدفين من تمريرتين حاسمتين من نيكو وليامس بداية إلى غافي (18) وثم ميكيل ميرينو (33)، قبل أن يضطر مهاجم أتلتيك بلباو لمغادرة الملعب جراء تعرضه لإصابة في العضلة المقربة قبل نهاية الشوط الأول.

وحلّ يريمي بينو بدلاً من وليامس بعد الاستراحة، وخوسيلو بدلاً من ألفارو موراتا، وأضافت إسبانيا 4 أهداف في الشوط الثاني، منها 3 في غضون 7 دقائق، عبر البدلاء خوسيلو الذي تابع عرضية دانييل كارفخال برأسه في الشباك (70)، وفيران توريس (73 و83) وأليكس باينا (77)، في أول أهدافه الدولية بعدما دخل بدلاً من غافي.



ويتأخر المنتخب الإسباني بفارق 6 نقاط عن نظيره الاسكوتلندي المتصدر مع 15 نقطة من 5 مباريات، علمًا أنه غاب عن هذه الجولة، فيما رفعت النرويج رصيدها إلى 7 نقاط في المركز الثالث بفوزها على مضيفتها جورجيا 2 - 1.