نسور قرطاج يتخطون منتخب مصر

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رياض - احمد صلاح - فاز منتخب تونس على نظيره المصري 3-1، الثلاثاء، بمباراة ودية في القاهرة ضمن استعداداتهما لمنافسات أمم إفريقيا التي ستقام في كوت ديفوار مطلع العام المقبل، وسبق انطلاق المباراة الوقوف دقيقة صمت حدادًا على ضحايا زلزال المغرب وفيضانات ليبيا.

وسجل لـ"نسور قرطاج" عيسى العيدوني (3) وحمدي فتحي (8) والبديل حمزة ربيعة (90+5)، وللفراعنة عمر كمال (34).



والخسارة هي الأولي للمنتخب المصري بقيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، بعد سلسلة من 8 انتصارات تواليا منذ توليه زمام الأمور الفنية.