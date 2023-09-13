انت الان تتابع خبر وداعا محمد صلاح .. جماهير الكرة العربية يبكون الليلة للغاية بسبب ماحدث مع النجم المصري وصدم الملايين من حولة في العالم بأكمله والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - هل سيغادر محمد صلاح ليفربول؟ هذا السؤال يتجدد مؤخرًا بعد قرار إدارة نادي ليفربول الذي جاء بشكل مفاجئ بالتعاقد مع لاعب بديل لنجم الفريق والمنتخب المصري.

وأعلن نادي ليفربول الإنجليزي يوم الأحد الماضي عن تعاقده مع اللاعب المجري دومينيك سوبوسلاي الذي يلعب في نفس مركز محمد صلاح. تفاصيل التعاقد مع سوبوسلاي تشير إلى نجاح ليفربول في إبرام صفقته الثانية في صيف 2023، حيث سبق وأن ضم اللاعب الأرجنتيني ماك أليستر من فريق برايتون.

وأعلن ليفربول عبر موقعه الرسمي عن نجاحه في التعاقد مع سوبوسلاي قادمًا من فريق لايبزيج الألماني، حيث سيرتدي القميص رقم 8 مع الريدز. وفي أول تعليق له، قال اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا: "الأيام الثلاثة أو الأربعة الماضية كانت طويلة حقًا، لكن في النهاية أنا هنا، سعيد ولا أطيق الانتظار حتى أبدأ". وأضاف: "ليفربول نادٍ تاريخي حقًا مع لاعبين جيدين ومدرب جيد. بالنسبة لي، كان من المثالي أن أتخذ الخطوة التالية في نادٍ مثل هذا".

ومن المعروف أن عقد دومينيك سوبوسلاي مع ليفربول سيمتد حتى يونيو 2028. وقد حسم ليفربول صفقة سوبوسلاي بعدما دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع لايبزيج، والتي تقدر بحوالي 70 مليون يورو.



هل سيغادر محمد صلاح ليفربول؟ على الرغم من عدم الإعلان الرسمي حتى الآن عن رحيله، إلا أن بعض الجماهير تتوقع هذه الخطوة بعد تعاقد ليفربول مع بديل له، وربما يعتبر ذلك إشارة لرحيله من قبل الإدارة.



تتعدد التقارير والأخبار الصحفية الأجنبية والعربية التي تشير إلى اقتراب رحيل محمد صلاح عن فريق ليفربول وانتقاله لفريق آخر.



تأتي هذه التقارير في ظل العروض الأوروبية والخليجية التي تلقاها صلاح للرحيل عن ليفربول، وذلك بسبب الأداء السيء الذي قدمه الفريق في الموسم الماضي.



يجدر بالذكر أن ليفربول احتل المركز الخامس في نهاية الموسم ولم يتمكن من تحقيق أي بطولة، كما فشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا للموسم الجديد.



في حين حذرت التقارير الصحفية الإنجليزية، ليفربول من محاولات أندية أخرى لخطف نجم الفريق والمنتخب المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية، وعلى رأسها نادي الهلال السعودي.



وبالإضافة إلى العرض السعودي، يتابع باريس سان جيرمان بشكل مكثف محمد صلاح، نجم ليفربول، ويدرس إمكانية التعاقد معه لتعويض رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.



وعلى الرغم من وجود عقد صلاح مع ليفربول حتى نهاية موسم 2025، إلا أن هذه العروض وغيرها ما زالت قائمة.



في النهاية، سيكون على ليفربول وصلاح أن يتخذا القرار النهائي بشأن مستقبلهما، وسنرى ما الذي سيحدث في الأيام القادمة.

يدرس نادي ليفربول إمكانية التعاقد مع نجمه البارز محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك لتعويض رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. يأتي هذا الاهتمام بصلاح على الرغم من أنه يمتلك عقدًا مع ليفربول يستمر حتى نهاية موسم 2025.