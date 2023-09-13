انت الأن تتابع خبر الاتحاد يتصدر الدوري النسوي للناشئات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - واصل فريق نادي الاتحاد صدارته للدوري النسوي للناشئات تحت سن 16 لكرة القدم، بعد ختام منافسات الجولة السادسة من الدوري، الذي تقام منافساته على ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب.

وشهدت منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري النخبة التي اختتمت مساء أمس الثلاثاء، تفوق الأرثوذكسي على الاستقلال 1-0، فيما تغلب عمان أف سي على الراية 3-0.

ويتصدر الاتحاد ترتيب الفرق برصيد 12 نقطة، متقدماً عن الأرثوذكسي وعمان أف سي 10 نقاط، ثم الاستقلال 3، والراية أخيراً دون نقاط.

وتنطلق منافسات الجولة السابعة، عند السادسة مساء الثلاثاء المقبل، حيث يلتقي الأرثوذكسي مع عمان أف سي، فيما يواجه الاتحاد نظيره الاستقلال، على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب.

وتقام منافسات البطولة بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين ذهاباً وإياباً، ويتوج الفريق صاحب أعلى رصيد من النقاط بطلا للدوري النسوي – النخبة ت 16 لموسم 2023/2024، فيما يهبط آخر فريق على سلم الترتيب إلى مصاف أندية الدرجات للموسم القادم.