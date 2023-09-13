فوز إسبانيا وإيطاليا في تصفيات يورو 2024

فوز إسبانيا وإيطاليا في تصفيات يورو 2024حقق المنتخب الإسباني فوزًا كبيرا بسداسية نظيفة على نظيره القبرصي، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أوروبا بكرة القدم "يورو 2024".

وسجل سداسية "الماتادور" كل من جافي، وميكيل ميرينو، وخوسيلو، وأليخاندرو بايينا، وفيران توريس (هدفان) في الدقائق 18، و33، و70، و73، و77، و83.

وبهذا الانتصار، يحتل المنتخب الإسباني وصافة المجموعة الأولى برصيد تسع نقاط من أربع مباريات، وبفارق ست نقاط عن إسكتلندا صاحبة الصدارة (خمس مباريات)، بينما يتذيل منتخب قبرص الترتيب دون نقاط.

بدوره، حقق منتخب إيطاليا فوزًا صعبًا على ضيفه أوكرانيا بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما بملعب "سان سيرو".

وأحرز دافيد فراتسي هدفي "الأزوري" بالدقيقتين 12، و29 على التوالي، فيما أحرز اندريه يارمولنكو هدف أوكرانيا الوحيد عند الدقيقة 41.

ورفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى سبع نقاط بالمركز الثاني، بالتساوي مع أوكرانيا التي حلت بالمركز الثالث.

وفي مباريات أخرى، فازت بلجيكا على إستونيا بخماسية نظيفة، والنمسا على السويد بثلاثية لهدف، وسويسرا على أندورا بثلاثية دون مقابل، والنرويج على جورجيا بهدفين لواحد .