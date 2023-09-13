البرازيل تتخطى بيرو والأرجنتين تتألق دون ميسي
فاز المنتخب البرازيلي على منتخب البيرو بهدف وحيد يوم الأربعاء في الجولة الثانية، من تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026 بأمريكا الجنوبية.
وسجل هدف البرازيل اللاعب ماركينيوس في الدقيقة التسعين.
وبهذا الفوز حصلت البرازيل على ست نقاط في الصدارة بنفس رصيد الأرجنتين وبفارق الأهداف، بينما تجمد رصيد بيرو عند نقطة وحيدة في المركز السابع.
وفي مباراة أخرى، عاد منتخب الأرجنتين بالفوز من أرض بوليفيا بثلاثية، تناوب على تسجيلها، انزو فيرنانديز في الدقيقة 31، نيكولاس تاجليافيكو في الدقيقة 42، نيكولاس غونزاليس 83.
وشهدت المباراة غياب النجم ليونيل ميسي بسبب إصابة عضلية، كما شهدت المباراة تألق انخيل دي ماري حيث استطاع صناعة الهدفين الأول والثاني.
ورفع منتخب التانغو رصيده إلى 6 نقاط، في المركز الثاني خلف المنتخب البرازيلي وبفارق الأهداف، بينما يتذيل منتخب بوليفيا الترتيب من دون نقاط.
وفي نفس الجولة، تعادل منتخبا تشيلي وكلومبيا بدون أهداف، وفاز منتخب الإكوادور على أوروغواي بهدفين مقابل هدف، ومنتخب فنزويلا على باراغواي بهدف نظيف.
وسيلتقي البرازيل مع فنزويلا صاحب المركز السادس يوم 13 أكتوبر القادم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البرازيل تتخطى بيرو والأرجنتين تتألق دون ميسي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.