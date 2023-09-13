البرازيل تتخطى بيرو والأرجنتين تتألق دون ميسي

البرازيل تتخطى بيرو والأرجنتين تتألق دون ميسيفاز المنتخب البرازيلي على منتخب البيرو بهدف وحيد يوم الأربعاء في الجولة الثانية، من تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026 بأمريكا الجنوبية.

وسجل هدف البرازيل اللاعب ماركينيوس في الدقيقة التسعين.

وبهذا الفوز حصلت البرازيل على ست نقاط في الصدارة بنفس رصيد الأرجنتين وبفارق الأهداف، بينما تجمد رصيد بيرو عند نقطة وحيدة في المركز السابع.

وفي مباراة أخرى، عاد منتخب الأرجنتين بالفوز من أرض بوليفيا بثلاثية، تناوب على تسجيلها، انزو فيرنانديز في الدقيقة 31، نيكولاس تاجليافيكو في الدقيقة 42، نيكولاس غونزاليس 83.

وشهدت المباراة غياب النجم ليونيل ميسي بسبب إصابة عضلية، كما شهدت المباراة تألق انخيل دي ماري حيث استطاع صناعة الهدفين الأول والثاني.

ورفع منتخب التانغو رصيده إلى 6 نقاط، في المركز الثاني خلف المنتخب البرازيلي وبفارق الأهداف، بينما يتذيل منتخب بوليفيا الترتيب من دون نقاط.

وفي نفس الجولة، تعادل منتخبا تشيلي وكلومبيا بدون أهداف، وفاز منتخب الإكوادور على أوروغواي بهدفين مقابل هدف، ومنتخب فنزويلا على باراغواي بهدف نظيف.

وسيلتقي البرازيل مع فنزويلا صاحب المركز السادس يوم 13 أكتوبر القادم.