انت الان تتابع خبر نادي الأهلي السعودي يفجر مفاجأة رياضية قوية من العيار الثقيل ويعلن تعاقده الرسمي مع هذا اللاعب الأسطوري !.. "تفاصيل" والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أعلنت إدارة نادي الأهلي مساء أمس عن نجاحها في إتمام صفقة التعاقد مع اللاعب البرازيلي روبرتو فيرمينو، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع نادي ليفربول الإنجليزي.

ووفقًا لتقارير صحفية صادرة اليوم، يرغب الأهلي في إعادة تجميع ثنائي ليفربول المميز فيرمينو وماني، لقيادة خط هجوم الفريق في الموسم المقبل من دوري المحترفين السعودي.

وقد حقق الثنائي فيرمينو وماني العديد من البطولات مع ليفربول، بما في ذلك الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية، قبل أن ينتقل ماني إلى بايرن ميونخ في الموسم الماضي.

وأشار الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، إلى أن هناك اهتمامًا آخر من أندية سعودية بضم ماني من بايرن ميونخ، ولكن الأهلي يصر على تحقيق لم شمل فيرمينو وماني.

وبعد التعاقد مع الحارس السنغالي إدوارد ميندي، يعد فيرمينو ثاني صفقات الأهلي الصيفية، ولا يزال الأهلي ينتظر قرار اللاعب بشأن البقاء في بايرن أو الرحيل.