نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك وأرتا سولار اليوم السبت 16\9\2023 في الكونفدرالية والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث الكثير من عشاق الكرة المصرية والعربية في كل مكان من معرفة ماهو موعد مبارة الزمالك وأرتا سولار الجيبوتي في إطار بطولة الكونفدرالية الإفريقية والقنوات الناقلة لتلك المباراة المرتقبة بين الفريقين.

موعد مباراة الزمالك وأرتا سولار



وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، موعد مباراة الزمالك أمام ارتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ 32 من الكونفدرالية اليوم السبت الموافق 16 سبتمبر في تنزانيا، على أن تقام مباراة الإياب بالقاهرة أحد أيام 29 – 30 سبتمبر، 1 أكتوبر المقبل.

ويبدأ أبناء ميت عقبة مغامرة جديدة تحمل آمال التتويج بالكونفدرالية كما كان الحال عام 2019، من أجل الفوز والتأهل مباشرة إلى دور المجموعات عقب إلغاء دور الـ 32 المكرر

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القنوات الناقلة لمباريات الزمالك في الكونفدرالية الإفريقية

وتعتبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لمباريات الكونفدرالية الإفريقية، باعتبارها الناقل الحصري للمسابقة القارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.