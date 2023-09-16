مدرب توتنهام يدعم ريتشاليسون بعد أزمته الأخيرة

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أحمد جودة - القاهرة - قال أنج بوستيكوغلو مدرب توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة، إن فريقه سيبذل كل ما في وسعه لمساعدة مهاجمه البرازيلي الدولي ريتشارليسون الذي قال إنه سيستعين بمختص في الصحة النفسية لمساعدته في استعادة حاسته التهديفية

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مدرب توتنهام يدعم ريتشاليسون

والتقطت عدسات الكاميرات صورا للاعب البرازيلي البالغ عمره 26 عاما باكيا على مقاعد البدلاء بعدما استبدله المدرب في الدقيقة 71 من الفوز 5-1 على بوليفيا في تصفيات كأس العالم 2026.

وأبلغ المهاجم، الذي سجل أربعة أهداف فقط في 40 مباراة مع توتنهام، صحيفة (أو جلوبو) البرازيلية بأنه سيستعين بمختص في علم النفس لمساعدته "على العودة أقوى".

وقال بوستيكوغلو في مؤتمر صحفي قبل استضافة شيفيلد يونايتد يوم السبت "أي شيء يحتاجه ريتشي، سنساعده في الوصول إلى الحالة التي يريدها. كان متأثرا بعد المباراة، ولا بأس بذلك".

وأضاف "سنقدم كل الدعم الذي يحتاجه. أنا على ثقة أن كل لاعب في غرفة الملابس يعاني من أمر ما. دائما ما يكون هناك شيء في غير نصابه. يتعلق الأمر بالنظر للأمور بالمنظور الصحيح وبالتوازن. هذا جزء من الحياة".