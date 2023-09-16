جوارديولا يكشف سبب الدفع بثنائي هجومي في مباريات السيتي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي عن سبب اللعب بمهاجمين في المباريات الأخيرة.

ويلتقي مانشستر سيتي مع نظيره وست هام يونايتد، في الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، على ملعب لندن الأولمبي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سبب الدفع بثنائي هجومي في مباريات السيتي

وقال بيب جوارديولا في تصريحاته قبل مباراة وست هام يونايتد اليوم: "ألفاريز؟ لديه جودة مذهلة وإحساس بالحركة وعمله دون الكرة، وإحساسه بالهدف، والتمرير الحاسم".

وواصل: " كان تأثير جوليان ألفاريز هائلًا منذ بداية الموسم. ونحن سعداء للغاية، سعيد جدًا بأدائه في مانشستر سيتي".

وعن سبب إشراك كل من ألفاريز وهالاند معا في خط هجوم السيتي، علق جوارديولا قائلا: "حسنًا، يبدأ الأمر لسبب واحد؛ كيفن مصاب. ومع رحيل جوندوجان، نحتاج إلى لاعبين قريبين من إيرلينج".

واختتم المدرب الإسباني: "عندما يتواجد لاعبو خط الوسط المهاجمين لدينا بعيدًا عن إيرلينج فإننا نعاني بشدة في المباريات".