نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "حكاية كورة".. بمعدل هدف كل 36 ثانية.. هل يمكنك الحفاظ على نظافة شباكك 10 دقائق؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "الفجر الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "حكاية كورة" والذي سنتناول خلاله حكاوي كروية فريدة من ونوعها وقصص رياضية ممزوجة بنكهة خاصة، نبدأها في الأسطر التالية:

نظافة شباك لمدة 10 دقائق.. ثم

الحكاية الأولى التي سنتحدث عنها، يرجع توقيتها إلى مطلع الألفية الحادية والعشرين، وتحديدًا يوم الثلاثاء الحادي عشر من أبريل لعام 2001، عندما واجه منتخب إستراليا ضد ساموا الأمريكية.

وأقيمت المباراة ضمن منافسات الدور الأول من تصفيات المجموعة الأولى لقارة أوقيانوسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2002، حيث تمكن المنتخب الأسترالي من الفوز على ساموا الأميركية بنتيجة 31-0.

وبدأت المباراة بضغط كبير من الجانب الأسترالي، وحافظ لاعبي ساموا على نظافة شباكهم حتى 10 دقائق فقط، عندما بدأ الكنغر في دك شباكهم بالأهداف تباعًا، حيث جاء الأول في الدقيقة العاشرة عن طريق ركلة ركنية.

ولعل أبرز الأرقام القياسية في المباراة، بعد النتيجة ذاتها بالطبع، هو الرقم الذي سجله آرشي طومسون كأكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في تاريخ التصفيات، عندما سجل 13 هدفا من أصل الـ31 التي سجلتهم أستراليا.

وكان يحمل الرقم القياسي السابق اللاعب الدنماركي سوفوس نيلسن والذي سجل عشرة أهداف، في فوز الدنمارك على حساب منتخب فرنسا الرديف 17-1 في أولمبياد لندن 1908.

وجاء مسجلي أهداف منتخب أستراليا في اللقاء كالتالي:

آرشي طومسون (ثلاثة عشر هدفًا).

ديفيد زدرايليك (ثمانية أهداف).

كون بوتسيانيس (ثلاثة أهداف).

أوريليو فيدمار (هدفين).

أنتوني بوبوفيتش (هدفين).

سيمون كولوسيمو (هدفين).

فاوستو دي أميسيس (هدفًا).

هدف كل 36 ثانية.. اعرف النتيجة النهائية

أما الحكاية الثانية، فكما رأيت في العنوان السابق، بمعدل هدف مسجل كل 36 ثانية فقط، جمعت مباراة بين فريقي أديما وستاد أولمبيك دو ليميرن من مدغشقر.

وسجلت المباراة أكبر نتيجة في تاريخ كرة القدم، وتم اعتمادها من قبل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وجمعت المباراة الفريقين في الحادي والثلاثون من أكتوبر 2002.

وانتصر فريق أديما بنتيجة 149-0، الرقم الذي قرأته صحيح تمامًا، ولكن ما القصة وراء ذلك؟ بالتأكيد لا يمكن لأي فريق كرة قدم تسجيل هدفًا كل 36 ثانية فقط.

الحقيقة أن الأهداف جميعها سجلها فريق ستاد أولمبيك دو ليميرن في مرماه، وذلك بتحريض من المدير الفني آنذاك زاكا بي، والذي تم إيقافه بسبب الواقعة، لمدة 3 سنوات كاملة.

وتسارع لاعبي فريق ستاد أولمبيك دو ليميرن في تسجيل الأهداف فور إطلاق الحكم صافرة بداية المباراة، وذلك اعتراضًا على القرارات التحكيمية الذي رأى الفريق أنها كانت منحازة ضد خصومهم خلال المباريات السابقة.

واستمر لاعبو الفريق في تسجيل الأهداف في مرماهم حتى نهاية المباراة، ووصلت النتيجة إلى 149-0، وجاءت العقوبات على إثر تلك النتيجة كالتالي:

إيقاف المدرب زاكا بي: 3 سنوات.

إيقاف المدافع ماميسوا رازافيندراكوتو حتى نهاية الموسم.

إيقاف المدافع: مانيترانيرينا أندريانياينا حتى نهاية الموسم.

إيقاف اللاعب نيكولا راكوتواريمانانا حتى نهاية الموسم.

إيقاف الحارس الحارس دومينيك راكوتوناندراسانا حتى نهاية الموسم.

وحصل باقي لاعبي فريق دو ليميرن على بطاقات صفراء.