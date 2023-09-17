برايتون يستفز مانشستر يونايتد ويسخر منه بعد الفوز عليه بهذه الكلمات

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أحمد جودة - القاهرة -

سخر نادي برايتون من فريق مانشستر يونايتد، بعد الفوز على الشياطين الحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

والتقى نادي مانشستر يونايتد أمام نظيره فريق برايتون، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

برايتون يسخر من مانشستر يونايتد

ونشر الحساب الرسمي لنادي برايتون، عبر حسابه الرسمي على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي x، بعد الفوز على مانشستر يونايتد: "الفوز للمرة الثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي، نحن نحب أن نلعب على أولد ترافورد".

تصريحات تين هاج بعد الهزيمة أمام برايتون

وقال تين هاج في تصريحات صحفية عقب نهاية المباراة: "محبطون للغاية، لقد لعبنا جيدًا في الشوط الأول لكن حصلت لنا نكستان، الأولى هدفهم والثانية هدفنا الملغي".

وأضاف: "كما هو واضح فالنظام نجح بأول 20 دقيقة كانت جيدة للغاية، علينا الالتزام بالخطة لأنها كانت فعالة للغاية على الرغم من هدفهم".

