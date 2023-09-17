نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من أحمد عز بعد انتقاله لقناة SSC السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق أحمد عز على انضمامه لمجموعة قنوات SSC الرياضية السعودية وذلك بعد أن إنضم لقائمة المحللين.

أول تعليق من أحمد عز بعد انتقاله لقناة SSC السعودية

وقال احمد عز:" خطوة جديدة. وتحدي كبير. اتمنى توفيق ربنا ويساعدني على النجاح. واني اكون جدير بالثقة اللي جاتلي من للمملكة العربية السعودية اللي عشت فيها ٢٠ سنة من عمري وراجع ليها وانا سعيد جدا.

وأضاف:" توقيت مهم للسعودية ودوري تنافسي ممتع مليء بنجوم العالم وده يخليني متحمس جدا للعمل وفخور جدا بشرف اختياري ومعاملتي بافضل ما يمكن من معالي المستشار تركي ال شيخ وكل المسؤولين اللي تواصلوا معايا لإتمام خطوة الانتقال

وأنهى:" تمنوا لي التوفيق والنحاح والخير والستر. انا عمري ما طلبت اكتر من كده في حياتي من كل الناس اللي تعرفني. وشكرا.