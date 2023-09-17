6 أندية جديدة تعلن مشاركتها في القسم الثالث لكرة القدم النسائية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت 6 أندية جديدة عن مشاركتها في دوري القسم الثالث لكرة القدم النسائية لموسم 2023-2024، لتصبح المنافسة أقوى بشكل أكبر.

ويبلغ إجمالي عدد الفرق المشاركة في دوري القسم الثالث لكرة القدم النسائية 18 فريقًا، يسعون بقوة للتأهل إلى الدرجة الثانية.

6 أندية جديدة بالقسم الثالث

و قام مسئولو الـ6 أندية الحديثة بمخاطبة إتحاد كرة القدم المصري لإبداء رغبتهم في المشاركة في دوري الموسم الجديد.

و ينفرد "الفجر الرياضي" بنشر قائمة أندية القسم الثالث للكرة النسائية التي قامت بقيد قوائم لاعباتها حتى الآن، وهم كل من (م.ش العمراوي السكندري وماريا السكندري والمندرة السكندري والقنطرة كفر الشيخ وSAK القاهرة وأسمنت حلوان).

كم يتواجد الأندية المشاركة الموسم الماضي بدوري القسم الثالث هم كلًا من (محلة حسن بالمحلة والفنار البورسعيدي وم.ش الخيارية بالدقهلية والترسانة مطروح ومدينة نصر القاهرة وم.ش البساتين القاهرة والتجارة والكيماويات بالقاهرة والنصر للمواسير بالقاهرة وحدائق حلوان والإعلاميين والبرجاية المنيا).

و من المقرر أن يتم تقسيم الأندية إلى مجموعتين حسب التوزيع الجغرافي لمحافظات الأندية المشاركة، بعد غلق باب القيد بالقسم الثالث لكرة القدم النسائية يوم 30 سبتمبر الجاري، وسيتم تحديد موعد قرعة القسم الثالث خلال أيام من قبل لجنة المسابقات بالجبلاية.