نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا - المصري البورسعيدي بتعاقد مع هالة المحمدي لتدعيم فريق الكرة النسائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح مسئولو المصري البورسعيدي لكرة القدم النسائية في التعاقد مع اللاعبة هالة المحمدي لاعبة منتخب السويس وفليج السعودي السابقة، لتدعيم صفوف الفريق إستعدادًا لمشاركته في الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية موسم 2023-2024.

المصري البورسعيدي يتعاقد مع صفقة جديدة

و نجح المصري البورسعيدي في الحصول على توقيع هالة المحمدي، بعدما تلقت العديد من العروض من أندية الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية، ولكن هالة المحمدي فضلت تمثيل المصري البورسعيدي ها الموسم، وأبرمت التعاقد مع الفريق لمدة موسم واحد.

و تعد مشاركة المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية هي الأولى في تاريخه، ويستعد للظهور الأول له بما يليق بتاريخ وجماهيرية النادي.

