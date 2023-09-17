بسام الحريجي يصدم ماني ورونالدو بتصريحات مثيرة

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أحمد جودة - القاهرة - وجه اللاعب بسام الحريجي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اهلي جدة رسالة لجماهير فريقه قبل الموقعة المرتقبة ضد نادي النصر لحساب مباريات الجولة السابعة من بطولة دوري روشن للمحترفين.

بسام الحريجي يصدم ماني ورونالدو قبل موقعة الأهلي والنصر

وفي تصريحات تلفزيونية ادلى بها اللاعب عبر شاشة قناة الرياضية قال أن كل مباراة قوية سواء كانت أمام النصر أو التعاون أو فريق الفتح".

وأضاف:" الفريق يفكر بأسلوب واحد فقط وكل ما يشغلني على الصعيد الشخصي أن اقوم بتقديم كل ما لدي لمصلحة زملائي في الفريق".

وعن مواجهة نادي النصر قال:" مع الاحترام الكامل لكريستسيانو رونالدو وساسديو ماني لكني اعتبرهم مثل لاعبي التعاون أو الفتح".

وكان فريق الأهلي استعاد طريق الانتصارات بفوزه المثير الذي تحقق على حساب فريق التعاون بنتيجة (3-2) ضمن الأسبوع السادس.