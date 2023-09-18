تردد القنوات الناقلة لمباراة اتحاد جدة ضد اجمك إف سي في دوري أبطال آسيا 2023-2024

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث عشاق كرة القدم السعودية حول العالم، عن تردد القنوات الفضائية الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي، ضد نظيره نادي اجمك إف سي الأزباكي، في افتتاح مرحلة المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا لموسم 2023-2024.

موعد مباراة اتحاد جدة ضد اجمك إف سي

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي، مع نظيره الاوزباكي، مساء اليوم الإثنين في إطار منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا، في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على استاد عبدالله الفيصل بالرياض.

تردد القنوات الناقلة لمباراة اتحاد جدة في دوري أبطال آسيا

وتنقل أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، ضد نظيره اجمك إف سي، عبر شاشة قناة إس إس سي سبورت الرياضية السعودية، والتي تعد الناقل الحصري والوحيد لاحداث مباريات هذه البطولة.

قناة (SSC1 HD)

القمر الصناعي نايل سات

التردد 12380

الاستقطاب أفقي

معدل ترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 4/3.