نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عضو لجنة الحكام: اتفقنا على إقامة معسكرات دائمة لتطوير التحكيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى أحمد الجارحي عضو لجنة الحكام الرئيسية، تفاؤله الشديد بشأن التحكيم خلال الموسم الجديد، مؤكدًا أنه من المعتاد وجود معسكرات تثقيفية قبل انطلاق الموسم.

وقال الجارحي في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "تم الاتفاق على ضرورة إقامة معسكرات بصفة دائمة للحكام من أجل تلافي الأخطاء في المرحلة المقبلة، وسيكون هناك تجمعات شهرية سواء في المناطق أو في القاهرة، لا بد ان يكون هناك تواصل دائم بين اللجنة والحكام لتصحيح الأخطاء والتأكيد على الايجابيات، وهناك تقييم باستمرار كل 6 أو 7 مباريات".

وأضاف: "أي حكم لن يقدم المستوى الجيد سينزل للمستوى الثاني من التصنيف، والخلاف في وجهات النظر شئ طبيعي".

وواصل: "فوجئت بوجود عدد كبير من الحكام لديهم رخصة الفار، وطالبنا بيريرا بزيادة عدد الحكام سواء المساعدين أو الذين يمتلكون رخصة تقنية الفيديو، وبيريرا أكد أن مصر لديها أكبر عدد حكام يمتلكون تلك الرخصة على مستوى العالم".

وزاد: "كنت أشد من المعارضين لـ بيريرا حتى جلست معه وتفهمت وجهة نظره في بعض الأمور، موضوع التصنيف مهم للغاية لتطوير مستوى التحكيم".